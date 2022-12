Una delegazione dell'Università di Palermo vola a Bucarest: sì allo scambio di studenti Erasmus

Una delegazione dell'Università di Palermo, composta dal rettore Massimo Midiri, dal presidente della Scuola di Medicina, Marcello Ciaccio, e dai delegati del rettore Alberto Firenze, Giovanna Parisi e Manfredi Rizzo, ha visitato l'Universit??ii de Medicin? ?i Farmacie “Carol Davila” (Umfcd) di Bucarest, in Romania.

La delegazione, coordinata dal professor Rizzo, ha incontrato il rettore dell'ateneo romeno, Viorel Jinga, il presidente del Senato accademico, Dragos Vinereanu, i prorettori C?t?lina Poian? e Bogdan Popescu, e i professori Raluca Papacocea, Corina Pop, Gabriela Radulian e Anca Pantea Stoian.

"Durante la missione, facendo seguito all'accordo quadro sottoscritto tra Unipa e l'università di Bucarest - dicono dagli uffici dell'ateneo palermitano - sono state poste le basi per nuove iniziative e progettualità da svolgere in collaborazione, incluso la scambio di studenti Erasmus, la partecipazione a dottorati di ricerca e lo svolgimento di Summer/Winter Schools. Si è previsto, inoltre, di attivare in futuro corsi di laurea a doppio titolo".