Dalla Polonia a Palermo: delegazione dell'Università di Danzica in visita allo Steri

Il prorettore vicario dell’Università degli Studi di Palermo, Enrico Napoli, ha incontrato allo Steri una delegazione della Gdansk Technical University - Politechnika Gdańska (PG) di Danzica, Polonia. La professoressa Dominika Sobotka, responsabile degli accordi doppio titolo dell’Ateneo polacco - accompagnata da Bogna Snitawa, ricercatrice, da Maria Dorrfe, responsabile ufficio internazionalizzazione, e da Magdalena Wroclawska e Marta Wojcszenko, Ufficio internazionalizzazione - è stata accolta dal prorettore vicario e da Giorgio Mannina, delegato del Rettore alla digitalizzazione ed ottimizzazione dei processi di Internazionalizzazione e referente per i rapporti con la Gdansk Technical University.

Durante l’incontro è stata discussa la revisione degli accordi esistenti tra UniPa e PG, alla luce della nuova offerta formativa e delle nuove esigenze di didattica e di ricerca, al fine di rafforzare la collaborazione, attiva da oltre quindici anni, tra i due Atenei.

“La Gdansk Technical University - Politechnika Gdańska è stata insignita come tra le migliori Università del territorio polacco ed è una opportunità molto prestigiosa poter collaborare con loro - ha commentato il prof Giorgio Mannina -. Il rapporto di collaborazione tra UniPa e PG, avviato con la sigla di un accordo interistituzionale e proseguito con la stipula di tre accordi di doppio titolo con i corsi di laurea magistrale in Ingegneria civile ed ambientale e uno per il dottorato di ricerca in Ingegneria chimica ed ambientale, ha permesso negli anni a numerosi studenti delle due Università di trascorrere un periodo di studio e di ricerca all'estero”.