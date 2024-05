Delegazione italoamericana in visita all’Arciconfraternita di Santa Maria Odigitria dei Siciliani a Roma

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Una delegazione dell’Order Sons and Daughters of Italy in America (OSDIA), guidata dal Presidente Michael G. Polo, dal Presidente della Sons of Italy Foundation Joseph Sciame, il National 3rd Vice President Thomas A. Lupo, il National 3rd Vice President Dr. Mark DeNunzio, la National Executive Director Shayla Kaestle ed il Lodge President Dan Kaestle, ha compiuto una visita ufficiale presso l’Arciconfraternita di S.M. Odigitria dei Siciliani a Roma. Ad accompagnare la delegazione Carmelo Cutuli, fondatore e past-presidente del primo capitolo OSDIA italiano e membro dell’Arciconfraternita. La visita ha avuto luogo presso la storica Chiesa di Santa Maria Odigitria dei Siciliani nella centrale Via del Tritone, dove la delegazione è stata accolta dal Primicerio dell’Arciconfraternita, Monsignor Renzo Giuliano. L’incontro ha rappresentato un momento di profondo significato, volto a rafforzare i legami tra la comunità italo-americana e le radici culturali e spirituali siciliane.

“Questo incontro – ha dichiarato il Primicerio Mons. Giuliano – mi riempie il cuore di gioia, in quanto occasione per rafforzare i nostri legami di amicizia e di fede. Spero che questa visita sia solo l’inizio di un cammino di scambio e collaborazione che possa continuare nel tempo, anche a distanza. Auspico pertanto che i rapporti tra l’Arciconfraternita di Santa Maria Odigitria dei Siciliani e l’OSDIA possano rinnovarsi e approfondirsi negli anni a venire, attraverso iniziative congiunte, momenti di preghiera e di riflessione condivisi, anche se fisicamente lontani".

Durante la visita, la delegazione OSDIA, che in mattinata aveva partecipato all’audizione papale – ha avuto l’opportunità di ammirare la bellezza e la ricchezza storica della Chiesa dei Siciliani, un luogo di grande importanza per la comunità siciliana a Roma. Successivamente, i membri della delegazione hanno partecipato ai Vespri insieme alla delegazione di Vescovi siciliani, presenti a Roma per la Visita Ad Limina Apostolorum dal Santo Padre. La partecipazione congiunta ai Vespri ha sottolineato l’unità e la condivisione spirituale tra la comunità italo-americana e la Chiesa siciliana, rafforzando ulteriormente i legami tra le due realtà. La delegazione italoamericana ha quindi espresso la propria gratitudine all’Arciconfraternita di S.M. Odigitria dei Siciliani per l’accoglienza e l’opportunità di vivere questa significativa esperienza di scambio culturale e spirituale. La visita rappresenta un passo importante nel consolidamento delle relazioni tra l’OSDIA – presente in Italia con capitoli nelle città di Roma e Palermo – e le istituzioni religiose e culturali siciliane, promuovendo la preservazione e la valorizzazione del patrimonio comune.