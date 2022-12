Delegazione del Comune in missione in Ghana, c'è anche l'assessore Carta

Una delegazione del Comune di Palermo in missione in Ghana, per l'esattezza nella città africana (gemella) di Sekondi Takoradi. La visita si inquadra nell’ambito del progetto “Twin Cities in Sustainable Partnership”. L’iniziativa è coordinata dall’area Culture, diretta dall’assessore Cannella.

"Grazie allo scambio di buone pratiche avviato con la citta? gemellata di Palermo - spiegano dal Comune - il progetto sosterrà? i processi di sviluppo urbano integrato e sostenibile dell’area metropolitana di Sekondi Takoradi, territorio che affronta diverse sfide globali, tra queste: i cambiamenti climatici, la crescita demografica, le trasformazioni tecnologiche, l’intensificarsi della povertà? urbana e di fenomeni di esclusione, la gestione complessa della diversità? culturale e delle migrazioni interne ed internazionali".

Abdul Mumin Issah, sindaco di Sekondi Takoradi, ha accolto la delegazione istituzionale che ha portato i saluti del sindaco Roberto Lagalla, pochi giorni addietro impegnato in un incontro con l’ambasciatrice della Repubblica del Ghana durante la sua visita a Palermo.

Accompagnati dal console onorario della Repubblica del Ghana per la Sicilia Francesco Campagna, partecipano alla missione l'assessore Maurizio Carta per le aree di competenza urbanistica e relativa pianificazione strategica, citta? storica e creativa e rapporti con le università; Antonella Tirrito, assessore all’innovazione, referente per l’ambito tematico politiche migratorie e relazioni con la Consulta delle Culture e le confessioni religiose; Daniela Prinzivalli, responsabile della progettazione strategica e di interventi di promozione culturale; l’architetto Sandro Giacomarra, a sostegno della riqualificazione del patrimonio culturale ed architettonico dell’area metropolitana; Dominique Pasta, per l’area relazioni internazionali, coinvolta nell’organizzazione di eventi turistico-culturali. Presenti anche gli enti del terzo settore che aderiscono al progetto: l’Ong Cooperazione Internazionale Sud Sud rappresentata da Margherita Maniscalco, e l’associazione Ghana Sicily Business Forum, presieduta da Francesco Campagna. Partecipa Marco Miceli, membro di Palermo Mediterranea, una community imprenditoriale impegnata a favore della cooperazione reciproca tra imprese.

"Una prima sessione di lavoro - dicono dal Comune - ha permesso allo staff dell’amministrazione locale ghanese di presentare lo stato dell’arte dell’azione progettuale e come essa stia producendo un impatto negli spazi urbani nei quali si articola questa città situata sulla costa occidentale del Ghana". "Si tratta di una città policentrica, composta da diverse aree che rimangono indipendenti eppure comunicanti tra loro - osserva Maurizio Carta nel corso della lectio magistralis “Sustainable Development based in the Cultural Dimension” tenuta all’Università Tecnica di Takoradi - per questa città è necessario costruire insieme una visione partendo da un’immagine condivisa, da tradurre poi in pratiche di sviluppo urbano partecipativo”.

Il programma proseguirà nei prossimi mesi, offrendo alla citta? di Palermo l’opportunità? di creare un ponte con l’Africa e sperimentare nuove connessioni in campo culturale, artistico ed imprenditoriale. L’amministrazione comunale è già al lavoro per programmare la visita di studio di una delegazione della Sekondi Takoradi Metropolitan Assembly in missione a Palermo. La missione è stata organizzata con il supporto tecnico degli enti del terzo settore palermitano Ciss-Cooperazione Internazionale Sud, Ghana Sicily Business Forum, Korai-Territorio, Sviluppo e Cultura e Palermo Mediterranea.