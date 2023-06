Dehors, concessione del suolo pubblico prorogata fino al 31 dicembre

La Giunta comunale ha approvato una delibera che estende la validità delle concessioni di suolo pubblico per le attività di ristorazione all'aperto fino al 31 dicembre 2023. Per accedere al beneficio occorrerà presentare un'istanza entro il 31 luglio all’ufficio Concessioni suolo pubblico e supporto tecnico.

La ditta per essere in regola coi dehors fino a fine anno deve produrre una perizia asseverata con la quale si attesti che l’occupazione di suolo pubblico sia conforme ai regolamenti vigenti; nulla sia mutato rispetto agli elaborati grafici presentati entro il termine previsto dalla delibera di Giunta 60/2023, la precedente sull'argomento; rilievo fotografico del dehors; planimetria con evidenziati i punti di vista fotografici. Deve essere inoltre trasmesso il pagamento del Cup relativo al 2022 e 2023 autoliquidato con l’utilizzo del “Calcolatore C.U.P.” presente sul portale accessibile al seguente link.

"Esprimo apprezzamento per la delibera votata dalla giunta. Prorogare le scadenze al 31 dicembre 2023 come previsto dal decreto milleproroghe è indispensabile per facilitare gli uffici ad evadere le numerose pratiche pervenute a seguito dell'approvazione del nuovo regolamento di occupazione del suolo pubblico e onde evitare disagi agli esercenti di incorrere in sanzioni amministrative. Ringrazio l’assessore alle attività produttive Giuliano Forzinetti per aver dato seguito alla mia richiesta. Contestualmente ho sollecitato gli uffici a dare priorità alle nuove istanze e sollecitare la predisposizione della modulistica semplificata destinata alle aree pedonali", dichiara il consigliere comunale e presidente della VI commissione Ottavio Zacco.

“La delibera va nella giusta direzione: aiuterà non solo gli uffici, ma soprattutto gli imprenditori in un momento di importante rilancio del turismo e dell’economia. Ringraziamo l’assessore Giuliano Forzinetti per aver voluto mettere in campo questo provvedimento di concerto con le associazioni di categoria; all'assessore, come commissione Attività produttive, abbiamo anche chiesto una modulistica semplificata per la concessione del suolo pubblico nelle aree pedonali”, dice Dario Chinnici, capogruppo di Lavoriamo per Palermo a Sala delle Lapidi.

"La delibera è certamente un provvedimento di buon senso che va nella direzione auspicata dalla Fipe Confcommercio Palermo nelle numerose interlocuzioni avute in queste ultime settimane con l’assessore al ramo Giuliano Forzinetti”. Lo affermano il presidente e la vicepresidente, Antonio Cottone e Doriana Ribaudo, che aggiungono: “La proroga è diventata necessaria perché siamo ancora in attesa del completamento delle procedure semplificate per la presentazione delle domande come previsto dal nuovo regolamento”.