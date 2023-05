L'allarme: "Bottiglie rotte, pipì e rifiuti ovunque: ecco come si sveglia la Vucciria ogni mattina"

Bottiglie rotte gettate per terra, urina, vomito. E' così che si risveglia spesso la Vucciria alle prime luci di (quasi) ogni mattina, dopo gli "eccessi" notturni. Piazza Caracciolo, via Argenteria, via Garraffello: le notti della movida, soprattutto nei fine settimana, si lasciano alle spalle una scia di bicchieri di plastica, bottiglie in frantumi e mozziconi di sigaretta, mentre le vie più "appartate" vengono solitamente usate come vespasiani a cielo aperto.

E' forte il grido di rabbia degli abitanti della Vucciria che continuano a denunciare il degrado che imperversa ogni notte. "I residenti sono stanchi di essere circondati dai rifiuti", dice Antonio Nicolao, vicepresidente della prima circoscrizione che si è fatto da portavoce e "paladino" della indignazione collettiva.

"Guardate come si sveglia la Vucciria più o meno tutte le mattine - sottolinea mostrando alcune foto -. E' davvero incomprensibile ed inaccettabile che in piazza Caracciolo, via Argenteria e le vie limitrofe debba regnare sistematicamente la cattiva abitudine che maltratta, sfregia e sporca uno dei luoghi più storici di Palermo. A chi dobbiamo dare le responsabilità di questo scempio? Eppure basterebbe poco, come ad esempio fornire le strade di contenitori dove mettere tutto il vetro da ritirare poi in maniera ordinata. Invece si preferisce inviare diverse squadre della Rap tutte le mattine per raccattare bottiglie di vetro".

Ma è possibile - dice Nicolao - che non si riesce ad organizzare un sistema che eviti di fare svegliare in questo modo un luogo che potrebbe essere un piccolo borgo? Ricevo in continuazione lamentele dei residenti esasperati. Qua di regole se ne rispettano davvero poche e non mi pare che ci siano tavoli dove si discuta per un progetto che vada verso un miglioramento di questa situazione. Per tutti questi motivi - conclude - ho presentato una mozione in consiglio per provare a mettere tutti attorno ad un tavolo e risolvere in modo definitivo questa annosa questione".