Degrado in via Dante all'angolo con via Giovan Battista Caruso: "Pericoli anche per la pista ciclabile"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Non è ammissibile che in via Dante, all'angolo con via Giovan Battista Caruso, a ridosso del salotto buono della città, si assista da più di 20 giorni a situazioni di degrado, in continuo crescendo, dovute all'incivitltà di alcuni cittadini".

Lo dice il consigliere della sesta circosrizione, Pietro Bucchieri, sottolineando anche "i pericoli per chi percorre la pista ciclabile".

"Si auspica pertanto un intervento dell'amministrazione per riportare alla normalità le condizioni igienico-sanitarie", conclude Bucchieri.