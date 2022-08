Borgate marinare nel degrado e pulizia delle spiagge, Carta: "Fondi extracomunali per migliorare gli spazi pubblici"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Si è svolto stamattina nei locali dell’assessorato all’Urbanistica una riunione fra l'assessore Maurizio Carta, il commissario della polizia municipale Benny Cassarà, il presidente della settima circoscrizione Giuseppe Fiore e il cConsigliere Salvo D’Asta per affrontare tutte le questioni relative alla qualità e vivibilità delle borgate marinare.

Durante l’incontro sono stati affrontati innanzitutto i problemi relativi alla sicurezza, legalità delle attività e pulizia delle spiagge, che in questi giorni hanno visto l’intervento interforze per la eliminazione di tende e parcheggi abusivi, restituendo gli arenili alla fruizione collettiva.

Sono inoltre state affrontate alcune ipotesi di progetti di rigenerazione urbana, che potranno essere finanziati con risorse extracomunali, che vedano il miglioramento degli spazi pubblici e delle strade, nonché il miglioramento dei servizi e delle attività commerciali. Iniziative che saranno affrontate in maniera sinergica tra gli assessori Carta, Orlando, Forzinetti e Mineo per alcuni interventi diretti e con tutta la Giunta per gli interventi indiretti.

Alla fine della riunione l'assessore Carta ha promesso che nei prossimi giorni sará effettuato un sopralluogo insieme al Consiglio della Circoscrizione per capire sul campo le migliori soluzioni possibili. "La rigenerazione urbana - ha dichiarato l'esponente della Giunta Lagalla - ha necessità di azioni integrate da parte dell'amministrazione comunale senza disperdere risorse in mille rivoli ma concentrando gli interventi e soprattutto garantendone la manutenzione successiva all’inaugurazione. Ma la rigenerazione urbana ha anche bisogno della corresponsabilità dei residenti, delle imprese e dei commercianti locali che diventano presidio cruciale della sostenibilità e dell’efficacia nel tempo degli interventi. Dobbiamo tornare a pensate e riqualificare la città come opera collettiva".