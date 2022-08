Vacanze selvagge a Vergine Maria: "Tende dappertutto, pure le auto vengono parcheggiate in spiaggia"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Tende dappertutto, automobili e ciclomotori parcheggiati selvaggiamente in spiaggia, uso esagerato delle fontane che - in questo contesto di degrado assoluto e mancato rispetto delle regole - diventano vere e proprie docce. Per non parlare degli escrementi, che si trovano su tutto l'arenile in particolare vicino ai canneti adiacenti alle abitazioni". A denunciare ciò che accade nei mesi estivi nella spiaggia di Vergine Maria, letteralmente presa d'assalto e deturpata dai vacanzieri fai-da-te, è il consigliere della settima circoscrizione Salvo D'Asta (nella foto allegata).

"I residenti vivono quotidianamente troppi disagi", afferma D'Asta, che dopo diverse segnalazioni sulle vacanze selvagge a Vergine Maria, tramite il presidente della settima circoscrizione Giuseppe Fiore ha chiesto al sindaco Roberto Lagalla e agli organi comunali preposti di convocare urgentemente "un tavolo tecnico per programmare una serie di controlli e iniziative per riportare il decoro nella spiaggia della borgata marinara".

"I residenti sono stanchi di subire l'umiliazione di non essere più padroni delle loro case. Io sarò al loro fianco e non mollerò la presa fino a quando non si risolverà il problema", conclude D'Asta.