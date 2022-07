"Rifiuti e degrado, le istituzioni dove sono?": lettera al presidente dell'Ottava circoscrizione

Per l'educazione impartitami dalla mia famiglia e per la formazione acquisita nel corso della mia vita, ho sempre creduto nelle istituzioni, alle quali non solo ho dato la mia fiducia, ma ho anche affidato le mie speranze di poter vivere in un luogo sempre più bello e a misura d’uomo, nella convinzione che l’unico autentico presidio di legalità duraturo nel tempo può passare soltanto attraverso il lavoro proficuo e costante delle istituzioni che non devono e non possono mai abbandonare a se stesso il territorio.

Le istituzioni, partendo dalla Regione e arrivando fino alla Circoscrizione, sono la diretta emanazione dello Stato sul territorio, per mezzo delle quali si dovrebbe garantire al cittadino sicurezza, servizi essenziali e legalità. E' dunque dai suddetti presupposti che si comprende l’importanza di pagare le tasse e che nasce, di conseguenza, l’esigenza sempre più pressante da parte dei cittadini di chiedere alle istituzioni preposte delle risposte efficaci per provare a dare delle soluzioni serie ai tanti problemi di questa città.

Ovviamente tra i numerosi problemi, il primo tra tutti è quello annoso dei rifiuti, dai quali Palermo sembra proprio non potersi liberare. Ovviamente, all’Amministrazione appena eletta non è imputabile alcuna responsabilità e non si può certo chiedere di risolvere i numerosi problemi di Palermo, nel giro di poco tempo. Ma è anche vero che da qualche parte bisogna pur iniziare e quindi ci si aspetta che almeno la farraginosa macchina burocratica del Comune di Palermo cominci a muoversi, per cominciare a dare dei segnali di reale cambiamento in una città dal volto sempre più gattopardiano e sempre meno europeo.

Ritenendo di interpretare il pensiero e il sentire comune di tanti cittadini palermitani onesti che pagano le tasse e che vivono nel mondo reale con il quale devono fare i conti ogni santo giorno, ciò che si chiede - pur sapendo che nessuno è attrezzato per fare i miracoli - è soltanto il ritorno ad una sorta di normalità - ammesso che in questa città di sia mai stata - quello di vivere in una città finalmente libera dai rifiuti, in cui non si debba più assistere al triste e degradante accumulo, nei vari angoli delle strade, di immondizia di qualsiasi taglia, partendo dai cumuli dei singoli sacchetti, per arrivare fino alla indecorosa presenza di materiali ingombranti che vanno da mobili, a frigoriferi e altro.

Le Istituzioni dovrebbero e potrebbero fare ben più cose, ma siccome viviamo nel mondo reale e non in quello dei sogni, per il momento ci accontentiamo che vengano garantiti perlomeno i servizi essenziali come la pulizia e il decoro delle strade, la raccolta regolare dei rifiuti, lo spazzamento frequente, la manutenzione dell’asfalto stradale e un minimo di legalità con un più capillare e assiduo controllo del territorio. E' ovvio che ognuno dovrà fare la propria parte, perché se è vero che le istituzioni devo dare dei segnali concreti di risveglio da questo torpore che ormai da troppo tempo attanaglia Palermo, è anche vero che urge un netto salto di qualità nel senso civico dei cittadini che spesso non brillano quanto a comportamenti mirati alla tutela e salvaguardia del territorio in cui vivono, ma anzi spesso lo sfregiano e lo rendono invivibile.

E' per tutta questa serie di motivi che, come cittadino, mi rivolgo al più vicino rappresentate delle istituzioni sul territorio e cioè al presidente dell’ottava circoscrizione, Marcello Longo, affinché con la sua opera e in sinergia con tutti gli altri enti preposti al controllo e alla gestione del territorio, possa attivarsi nel dare seguito alle legittime richieste che, in un paese che dovrebbe essere considerato civile, nemmeno sarebbe necessario fare. Sappiamo che le funzioni per il suo insediamento le saranno assegnate presumibilmente intorno ai primi giorni dell’ormai prossimo mese di agosto, e quindi per quelle date ci aspettiamo (ovviamente non solo da lei, ma da tutte le altre istituzioni preposte), non solo delle risposte, ma anche delle soluzioni efficaci e delle proficue interlocuzioni da parte sua con tutti gli altri enti che agiscono sul territorio. Penso che ne converrà con me che è un dovere adoperarsi per il bene della cosa pubblica, per qualsiasi amministratore eletto democraticamente.

A scanso di equivoci mi preme ancora una volta ricordare quali sono le priorità da affrontare e risolvere nella nostra Circoscrizione, (problematiche comuni all’intera città): rimozione rifiuti (ingombranti e non) dagli angoli delle strade, spazzamento delle strade, manutenzione asfalto, potatura alberi, svuotamento più frequente delle campane di raccolta dei rifiuti differenziati, maggiore controllo del territorio, anche con l’ausilio di mezzi di videosorveglianza.

Ovviamente ci sarebbero molte altre cose da chiedere, ma in questa fase siamo talmente esasperati e delusi che sarebbe già tanta roba ottenere le cose elencate. Confidiamo nel suo operato e le garantisco che saremo sempre vigili nel controllarlo e nel valutarlo con obiettività e spirito di collaborazione, perché l’obiettivo prioritario comune a tutti i cittadini che amano questa città, deve essere quello di riprendersela e farla finalmente respirare. Per completezza di esposizione, allego una delle tante foto che testimonia in degrado in via Eugenio Leotta. Cordialmente, Mauro Lupo.