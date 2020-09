Devi attivare javascript per riprodurre il video.

VIDEO | Viaggio nel palazzo "fantasma" di via Tiro a Segno, dove i bambini giocano tra i topi

Al civico 60 della strada che conduce al Foro Italico c'è uno stabile che sembra essere stato dimenticato da tutti. Gli abitanti avevano occupato l'edificio negli anni '80. Alcuni avrebbero provveduto a mettersi in regola, altri no. I residenti vivono nel degrado più assoluto tra i rifiuti, in una fogna a cielo aperto