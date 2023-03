Piazzale Lennon, la denuncia della Cisl ottava circoscrizione: "Lasciato al degrado, si valorizzi l'area"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“Piazzale Giotto-Lennon è un punto strategico della città, che andrebbe valorizzato e non solo come parcheggio di auto e bus, ma anche con l’installazione di colonnine per le ricariche di auto elettriche e potrebbe essere considerata un’area comunale di sgambamento delimitata, dove lasciare liberi dal guinzaglio gli animali. Purtroppo invece oggi, constatiamo, che viene lasciata al degrado”. Ad affermarlo è Alfredo Stabile Responsabile Cisl Ottava Circoscrizione.

“Siamo dell’idea che potrebbe diventare un punto di riferimento per molti abitanti che abitano nelle periferie per raggiungere, dopo avere parcheggiato l’auto, il centro con i mezzi pubblici che fanno capolinea nell’area destinata al parcheggio mezzi Amat – aggiunge -. L’amministrazione, a nostro parere, potrebbe incentivare i cittadini a parcheggiare a piazzale Giotto con delle iniziative, ad esempio facendo usufruire di uno sconto del 50% per l’acquisto del biglietto del bus”.

Stabile aggiunge “di notte diventa punto d’incontro di comitive di giovani che schiamazzano e l’unico giorno in cui l’area viene maggiormente utilizzata è il sabato mattina, quando si svolge il mercato rionale e, anche in questo giorno, la zona non viene per niente fruita nel miglior modo, ma diventa sede di parcheggio selvaggio lungo via Galilei e via Borremans”. Il segretario generale Cisl Palermo Trapani Leonardo La Piana conclude “siamo dell’idea che i punti nevralgici e significativi di questa città vadano vissuti fino in fondo dai cittadini, per questo grazie ai nostri Responsabili Cisl di Circoscrizione solleveremo le questioni che, se risolte, in ogni quartiere potrebbero rendere maggiormente vivibile le nostre realtà. I cittadini devono riappropriarsi dei propri spazi e piazzale Giotto-Lennon è uno di questi”.