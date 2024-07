Il parco Libero Grassi abbandonato al degrado: "A settembre previsto l'inizio dei lavori"

Stando a quanto filtra dall'ufficio comunale della Pianificazione del territorio, entro la fine di questo mese dovrebbe arrivare l'ok della Regione al progetto di riqualificazione del parco Libero Grassi ed entro settembre dovrebbero partire i lavori. La bonifica dell'area che sorge a ridosso della costa di Acqua dei Corsari è stata più volte rinviata. L'intervento è atteso da inizio anni 2000 e renderà possibile la fruizione del parco, che i figli di Libero Grassi - stanchi dei ritardi - qualche tempo fa avevano provocatoriamente proposto di intitolare al sindaco mafioso Vito Ciancimino, tra i protagonisti del "Sacco di Palermo".

I segni della speculazione edilizia che ha trasformato un ampio tratto di costa in una collina di detriti e sfabbricidi sono ancora visibili. E, nel tempo, al degrado si è aggiunto altro degrado. E' quanto hanno potuto appurare i consiglieri della terza commissione, che ha competenza su ville e giardini comunali, durante il sopralluogo effettuato stamattina: carcasse d'auto, rifiuti di ogni genere, sterpaglie alte più di un metro e il "Teatro del Sole" praticamente scomparso.

Colpa dell'abbandono che ha devastato un'area che doveva essere un "polmone verde", ma in cui oggi si verficano persino episodi di bracconaggio. I consiglieri comunali Sabrina Figuccia, Massimiliano Giaconia, Concetta Amella, Antonino Abbate e Caterina Meli si sono mobilitati dopo che i volontari del gruppo Adorno hanno denunciato ai carabinieri la presenza richiami elettroacustici illegali per la caccia degli uccelli e persino una strada abusiva che aggira il cancello per consentire l'accesso alle auto dei bracconieri.

"Come spesso accade, tra rimballi di responsabilità e lungaggini burocratiche, il parco è 'morto' prima di cominciare a vivere - dicono i consiglieri comunali -. E, a distanza di tanti anni, la situazione è quella drammatica che abbiamo visto stamattina con i nostri occhi. Nel corso del sopralluogo, abbiamo ascoltato anche Alice Grassi, figlia di Libero e presidente dell'associazione che porta il nome del padre, e uno dei componenti Manfredi Leone. La prossima settimana abbiamo convocato gli uffici competenti e l'assessore all'Ambiente, Pietro Alongi, perché abbiamo saputo dalla dottoressa Liuzzo che la gara per i lavori di riqualificazione del parco è stata finanziata, con un progetto a valere sui fondi Po Fesr ed entro la fine di questo mese è previsto l’ok da parte dell’assessorato regionale Territorio e Ambiente. A settembre dovrebbero partire i cantieri. Intanto, abbiamo chiesto di ripristinare la parte della recinzione che è stata divelta per impedire così l'ingresso abusivo di tutti i mezzi che finora hanno potuto scaricare qualunque tipo di rifiuti e materiali all’interno del parco".