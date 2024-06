Attacco a Lagalla dalla sesta circoscrizione: "Cep e Cruillas nel degrado, promesse non mantenute"

"La città di Palermo, dopo quasi due anni sotto l'amministrazione Lagalla, rimane ancorata in fondo alle classifiche di vivibilità. Nonostante il tempo trascorso, ci troviamo di fronte a una realtà in cui le promesse di progresso e benessere sembrano essere state dimenticate. I quartieri di San Giovanni Apostolo (ex Cep), Cruillas e parti di San Lorenzo sono l’esempio lampante di un degrado che non può più essere ignorato". A dirlo è Giacomo Cuticchio, consigliere del M5S nella sesta circoscrizione.

"Strade trascurate, marciapiedi sommersi dalla vegetazione e una raccolta differenziata che non riesce a decollare sono solo alcune delle problematiche che gridano per una soluzione immediata. La lotta per le poltrone - continua Cuticchio - sembra aver preso il sopravvento sull’effettiva necessità di gestire e migliorare la città. Signor Lagalla, è tempo di risvegliarsi dal silenzio e di prendere misure concrete per ristabilire l’ordine e la pulizia nelle strade di Palermo. Il giudizio attuale è severo e non può essere diversamente. La città richiede azioni, non parole. Richiede dedizione, non lotte interne. Palermo merita di più".