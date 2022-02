Lavandini senza rubinetti e bagno stracolmo di rifiuti: "All'istituto nautico l'igiene è un optional"

Bagni senza porta, col water senza sciacquone e lavandini senza rubinetti. A denunciare le pessime condizioni in cui versano i servizi igienici del quarto piano dell’istituto tecnico nautico Gioeni Trabia, in corso Vittorio Emanuele, sono alcuni studenti: "In tempi di Covid, non possiamo nemmeno lavarci le mani con il sapone, oggetto non pervenuto". Di rifiuti invece ce ne sono in abbondanza. Una stanza, l'unica con la porta, ne è piena. Scatoloni, pezzi di legno, pacchi di sigarette e contenitori in plastica hanno raggiunto l'altezza della finestra trasformando lo spazio in una discarica.

"Insomma - tuonano gli studenti - l'igiene è un optional. E al secondo piano c'è anche una classe senza porta (foto in basso)". Abbiamo contattato il dirigente scolastico, Andrea Tommaselli, che però ha preferito non rilasciare alcuna replica.