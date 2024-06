Defibrillatori a chi ha un impianto sportivo, dalla Regione oltre 100 mila euro: come fare domanda

Promuovere la prevenzione e la salute dei cittadini a partire dai luoghi in cui si praticano attività sportive. L'assessorato regionale del Turismo, dello sport e dello spettacolo ha pubblicato un avviso con cui destina 106.700 euro del proprio bilancio a tutti i soggetti pubblici e privati, comprese le associazioni dilettantistiche, titolari della gestione di un impianto sportivo in Sicilia, per l'acquisto di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (Dae).

Sono esclusi gli enti che hanno già ricevuto un contributo per questo scopo o risultino affidatari di un dispositivo in comodato d'uso gratuito fornito dalla Regione o da altro ente pubblico. Il 70% della dotazione finanziaria sarà a favore del settore privato, il 30% invece andrà al settore pubblico; ciascun beneficiario potrà ottenere 500 euro. La domanda per il contributo va inviata con pec all'indirizzo dipartimento.turismo@certmail. regione.sicilia.it o con posta raccomandata al dipartimento, entro il prossimo 8 luglio alle 12. Tutti i dettagli sono consultabili a questo link.

Defibrillatori, Marano (M5s): "Sport e tutela della salute, obiettivo raggiunto"

La parlamentare regionale: “Si chiude finalmente il cerchio su una norma di civiltà che porta la mia firma” “Con la pubblicazione del decreto da parte dell’Assessorato regionale per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo, si concretizza finalmente il mio personale impegno a favore della diffusione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (Dae) presso gli impianti sportivi, pubblici e privati, della Sicilia”. Lo afferma la deputata regionale M5s, Jose Marano, commentando la pubblicazione del provvedimento dirigenziale grazie al quale sarà possibile richiedere il contributo a fondo perduto per l’acquisto di un dispositivo salvavita. “La cronaca ci restituisce con cadenza quasi quotidiana - prosegue la deputata M5s - il racconto di atleti colpiti da malori improvvisi durante gare e manifestazioni sportive. Episodi come questi impongono una riflessione sull’urgenza di mettere in atto tutte le misure possibili per intervenire tempestivamente e garantire che lo svolgimento delle attività sportive avvenga in condizioni di sicurezza e di piena tutela della salute. Grazie a questo provvedimento - conclude Marano - si chiude finalmente il cerchio su una norma di civiltà che riporta la mia firma e che mi sono impegnata affinché venisse approvata all’interno dell’ultima finanziaria regionale. A disposizione ci sono risorse per oltre 106mila euro che il mondo dell’associazionismo sportivo siciliano utilizzerà per investire nella salute dei suoi atleti”.