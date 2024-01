Un defibrillatore all'istituto Rosario Livatino di Ficarazzi, la donazione di Confasi Sicilia

La Confasi Sicilia dona un defibrillatore all’istituto comprensivo Rosario Livatino di Ficarazzi tramite l’Onlus Orizzonti Futuri. Alla manifestazione di consegna del defibrillatore erano presenti la dirigente scolastica Rosalba Floria, il responsabile locale della Confasi Pierpaolo Russo e il presidente regionale dell’organizzazione sindacale Davide Lercara.

"Quello di oggi - dichiara Lercara - è il secondo dispositivo salvavita che doniamo nel giro di poche settimane tramite l’Onlus Orizzonti Futuri. Come Confasi siamo da sempre fortemente presenti e impegnati nel mondo della scuola, non solo dal punto di vista della tutela e della difesa degli operatori che vi lavorano, ma anche della salute". L’Onlus Orizzonti Futuri opera da supporto e sostegno alla confederazione sindacale per le diverse finalità sociali che la Confasi intraprende durante tutto l’anno.