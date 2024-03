Regolamento movida, il Tar sospende l'articolo sui nuovi orari di funzionamento delle slot machine

Sospesa l'applicazione dell'articolo 5 comma 2 del regolamento movida, con il quale il Consiglio comunale ha stabilito che le slot machine potranno funzionare dalle 15 alle 20. Lo ha deciso la seconda sezione Tar, con un decreto cautelare del presidente Federica Cabrini, che ha accolto il ricorso presentato dalla Cdm Entertainment srl, società che opera nel settore delle scommesse, rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore e Luigi Raimondi.

Secondo l'azienda ricorrente, i nuovi orari di funzionamento delle slot machine (prima non c'erano limitazioni) potrebbero determinare una riduzione del personale. Circostanza che a detta del Tar "giustifica l'accoglimento dell’istanza cautelare monocratica, nelle more della trattazione collegiale, ma solo limitatamente agli orari di funzionamento degli apparecchi da gioco con vincita in denaro, ferma restando l'applicazione degli orari di apertura dell'esercizio (dalle 10 alle 24, ndr)". L'udienza per la trattazione in camera di consiglio al Tar è prevista per il prossimo giovedì 11 aprile.

"L'impianto complessivo del regolamento movida non viene messo in discussione dai giudici amministrativi", afferma l’assessore comunale alle Attività produttive Giuliano Forzinetti, secondo cui "nella peggiore delle ipotesi, gli aspetti specifici che riguardano le sale scommesse verranno regolamentati da una specifica ordinanza".

"A noi - sottolinea l'assessore - sta sicuramente a cuore la sorte dei lavoratori, ma non dobbiamo dimenticarci anche dei risvolti sulla salute delle persone. Da un recente incontro con il dipartimento Salute mentale dell'Asp è emerso un aumento del 40% delle richieste di assistenza per problemi di ludopatia". Palermo, come raccontato in un approfondimento di Dossier, è tra le 10 province in Italia col rapporto più alto tra "macchinette" e abitanti: una ogni 154.

"Il Consiglio di Stato e numerose altre sentenze - conclude Forzinetti - hanno già sostenuto la legittimità dell’azione delle amministrazioni comunali in ordine alla riduzione dell’orario di apertura come forma di contrasto alla ludopatia. Siamo sicuri che il regolamento sulla movida reggerà".