Monreale, fondi arrivati: presto i lavori di riqualificazione di Villa Savoia

Il finanziamento da 120 mila euro per la sede del Comune arriva dal Gruppo di azione locale Terre Normanne. Saranno sostituiti alcuni infissi e le soglie in marmo dei muretti di protezione delle terrazze

A Monreale sarà riqualificato il prospetto di Villa Savoia, sede del Comune, con un finanziamento da 120 mila euro di fondi europei del Gal-Gruppo di azione locale Terre Normanne. Si tratta di un bando (sottomisura 7.2) al quale l'amministrazione del centro alle porte di Palermo ha partecipato nell'ambito degli interventi previsti dal Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Siciliana.

Il direttore amministrativo del Gal, Giuseppe Sciarabba, e il direttore tecnico, Francesco Rossi, hanno consegnato al sindaco Alberto Arcidiacono il decreto di finanziamento che da il via libera definitivo alle procedure per la partenza dei lavori. Il progetto prevede il risanamento dei vari prospetti dell'edificio attraverso un intervento sugli intonaci, che versano in condizioni di degrado.

Saranno sostituite le soglie in marmo che coprono i muretti di protezione delle terrazze e delle strutture a sbalzo. Saranno sostituiti alcuni infissi con vetrate storiche, gravemente danneggiati, e sarà sistemato il basolato antistante l'ingresso.

Nella foto, da sinistra, Francesco Rossi, Alberto Arcidiacono e Giuseppe Sciarabba.

