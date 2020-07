Legalizzazione della marijuana, il comitato "Esistono i diritti" incassa il sostegno di Orlando

Fronte trasversale per dare un'accelerazione al ddl nazionale dopo la sentenza della Cassazione che ha stabilito che "la coltivazione per uso personale di modeste quantità non è reato". Il presidente D'Amico dopo l'incontro col sindaco: "E' una battaglia di civiltà"