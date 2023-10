Dc in consiglio comunale: "Illuminare il Comune e il Teatro Massimo con la bandiera di Israele"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il gruppo della Democrazia Cristiana in Consiglio Comunale a Palermo ha chiesto ufficialmente al sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, al presidente del Consiglio Comunale, Giulio Tantillo e al Sovrintendente del Teatro Massimo, Marco Betta, di proiettare sulle facciate dei palazzi istituzionali del Comune e su quelle del Teatro la bandiera Israeliana e, ove non fosse possibile proiettarla, esporla insieme a quella della pace. "In considerazione dei gravi eventi in Medio Oriente, che hanno visto il popolo Israeliano subire vili e gravissimi attacchi terroristici da parte dell’organizzazione estremista Hamas, vogliamo manifestare vicinanza e solidarietà, rinnovando l’impegno di pace della nostra città. Pertanto, riprendendo l'appello lanciato dal nostro segretario nazionale Totò Cuffaro, abbiamo chiesto di poter illuminare i palazzi istituzionali con la bandiera di Israele, così come fatto da altre istituzioni locali, regionali e nazionali", dichiarano i consiglieri della DC. Inoltre, nella seduta di oggi, proporremo un Ordine del giorno apartitico e trasversale, per manifestare vicinanza al popolo israeliano e richiedere con forza il massimo impegno per garantire la pace nel mondo.