Tragedia sul lavoro in Piemonte, 32enne palermitano muore in fabbrica 

Ha sbattuto la testa ed è morto sul colpo mentre lavorava. Tragedia in una fabbrica di imballaggi, la 'Cavalleri Unipersonale' ad Arquata Scrivia, in provincia di Alessandria, ai confini con la Liguria. A perdere la vita Davide Scanio, palermitano 32enne. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'operaio sarebbe rimasto agganciato a un macchinario, vicino al quale si trovava, che lo avrebbe poi scaraventato per terra. Un impatto fatale. Indagano i carabinieri.

La vittima, un appassionato di moto, a Palermo ha frequentato l’istituto Don Orione. "Io non trovo le parole per descrivere il dolore che sto provando. Posso dirti che ti porterò per sempre nel mio cuore, che se penso alle cose che abbiamo fatto insieme e al tuo sorriso comincio a piangere. Ho il rimorso di non aver fatto una foto quel pomeriggio al mare, tutti e 2 con la tuta e le moto che brillavano", "E' inaccettabile!!! Non ci posso credere, solo tanta tristezza. Ho tanti bellissimi ricordi di te cugì, le tue pazzie, le tue risate, che non dimenticherò maiii. Eri un ragazzo pieno di vita, solare e avevi ancora tanto da vivere. La vita è ingiusta. Riposa in pace Davide e dai la forza alla tua famiglia e a tutti quelli che hanno avuto il piacere di conoscerti di superare questo brutto momento", "Sarai sempre nei nostri cuori", sono solo alcuni dei tantissimi messaggi di cordoglio comparsi sui social dopo la sua morte.