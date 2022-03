Palermo omaggia David Sassoli, a lui sarà intitolata la biblioteca di Scienze politiche

La sala della biblioteca del dipartimento di Scienze politiche di Palermo sarà intitolata a David Sassoli, il presidente del Parlamento europeo morto nello scorso gennaio all'età di 65 anni a causa di una malattia. La cerimonia è prevista per sabato 12 marzo a partire dalle 10.30 e si svolgerà presso la facoltà, al Collegio San Rocco, di via Maqueda 324. Prevista la presenza della vice presidente del Parlamento europeo Pina Picierno, del rettore dell’Università degli studi di Palermo Massimo Midiri, del vice presidente della Regione Siciliana Gaetano Armao, del sindaco Leoluca Orlando e dello Europe Direct di Palermo.

Sarà allestito uno spazio sull’Europa con distribuzione di pubblicazioni e mostra sulle politiche di coesione. L’evento nasce dal desiderio dell’Università degli Studi di Palermo e del Dipartimento di Scienze politiche di organizzare, in presenza, una giornata da dedicare a Sassoli e all’Europa. “L’intitolazione della sala della biblioteca all’onorevole David Sassoli, eletto per la prima volta nel 2009 come deputato del PE e allo scranno della Presidenza nel 2019, vuole rappresentare un riconoscimento dell’intera comunità accademica all’uomo delle istituzioni unanimemente apprezzato, convinto e appassionato europeista, distintosi per competenza, gentilezza e generosità", dichiara Costantino Visconti, direttore del Dipartimento di Scienze Politiche.