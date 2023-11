Violenza sulle donne, il procuratore generale Lia Sava: "Il 65% dei reati oggi riguarda casi di maltrattamento"

"Il 65% dei reati oggi sono maltrattamenti in famiglia nei confronti delle donne e dei minorenni, mentre fino a qualche anno fa erano principalmente reati contro la pubblica amministrazione, incendi o danneggiamenti". A fornire il dato è il procuratore generale Lia Sava, che ha rimarcato come "si sta verificando un'espansione di questi reati che colpiscono le fasce deboli e sarebbe opportuno intervenire su più fronti, dalla famiglia alla scuola, cercando di fare rete insieme alle istituzioni e alle associazioni che tutelano le vittime. Molti ragazzi sono completamente abbandonati e viaggiano su internet e sui social senza alcun tipo di controllo. Tutti noi cittadini dobbiamo intervenire per contrastare questo fenomeno".

L'intervento di Sava è avvenuto nell'ambito di un convegno organizzato dall'Istituto zooprofilattico in collaborazione col Rotary, al quale hanno partecipato anche il sostituto procuratore Monica Guzzardi e Maria Catena Ferrara, presidente del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità dell'Istituto, oltre a rappresentanti dell'associazione. E' stata installata anche una panchina rossa davanti alla "Casa di Paul Harris" con la targa che riporta una frase pronunciata di Kofi Annan, segretario generale dell'Onu, nel 1999, anno di istituzione della Giornata mondiale per l'eliminazione della violenza contro le donne: "La violenza contro le donne è una delle più vergognose violazioni dei diritti umani".

"Spesso - ha spiegato ancora Sava - c'è un disagio psichico che non intercettiamo o che non vogliamo vedere. Le famiglie devono prestare attenzione agli aspetti educativi dei figli e al disagio mentale perché vi assicuro per la mia esperienza che moltissimi episodi di violenza nei confronti di donne e bambini hanno alla base un problema di carattere psichiatrico non ben diagnosticato da parte di chi vive nella famiglia. Se ti rendi conto che tuo figlio ha un problema, ne prendi coscienza e attivi i meccanismi di salvaguardia mentale, come lo psichiatra, lo psicologo, il neurologo, forse, determinate situazioni non sarebbero così frequenti. Non abbiamo posti nelle Rems e questo è un problema gravissimo che sicuramente non aiuta perché autori di fatti molto gravi che non possiamo mandare in carcere perché hanno problemi psichiatrici né tornare in famiglia, vengono lasciati liberi".

Guzzardi ha illustrato alcuni degli strumenti a disposizione del pubblico ministero durante le indagini come, per esempio, l'allontanamento dal tetto coniugale che "è una delle misure cautelari che permette la messa in sicurezza della vittima di violenza ed è una misura che si può ottenere in modo molto celere subito dopo la denuncia di maltrattamenti e violenze". Ferrara si è focalizzata sulla violenza nei luoghi di lavoro, rimarcando come "secondo alcuni dati Istat - ha detto - in ambito lavorativo, un milione e 404 mila donne tra i 15 e i 65 anni hanno dichiarato di aver subito molestie fisiche da parte di un collega o di un datore di lavoro o ricatti sessuali sul posto di lavoro. Tra gli strumenti di prevenzione della violenza contro le donne nei luoghi di lavoro c'è la figura della consigliera di fiducia presente ormai, da anni, anche nel nostro ente. E' una figura molto importante che aiuta le vittime di violenza con l'ascolto, il dialogo e il confronto".