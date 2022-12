Raccolta differenziata, salto in alto per Bolognetta: riciclato il 68,29% dei rifiuti

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Pubblicati i dati ufficiali sulla raccolta differenziata in Sicilia relativi al 2021. Salta all'occhio un Comune in particolare, Bolognetta che, da fanalino di coda dei piccoli comuni negli anni scorsi, dopo l'avvio della raccolta differenziata a fine 2020, chiude l'anno 2021 attestandosi senza troppe difficoltà al 68,29%, riuscendo così a superare in un anno il valore minimo del 65%.

Merito certamente della decisione dell'amministrazione comunale di dare un forte impulso, sfruttando al meglio gli strumenti di comunicazione social, e merito indubbiamente dei cittadini collaborativi, che hanno accolto tutto ciò con entusiasmo, unitamente al lavoro degli operatori ecologici. Certamente si potrà fare molto di più, e dai dati non ufficiali sul 2022, la percentuale risulta essere ancora più alta.