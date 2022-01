Acqua a catinelle a Palermo nel 2021: 124 giorni di pioggia, il 42,5% in più rispetto al 2020

Acqua a catinelle nell'anno appena trascorso a Palermo. Il 2021, dal punto di vista meteorologico, è stato un anno caratterizzato da un consistente aumento dei giorni di pioggia, ben 124, rispetto agli 87 del 2020. Relativamente alle temperature, nel confronto con il 2020 non emergono particolari differenze, se non una temperatura minima più bassa e una temperatura massima più elevata. È quanto viene fuori dal report "Le condizioni meteorologiche a Palermo nel 2021" elaborata dall'ufficio statistica del Comune.

Ottobre il mese più piovoso

Nel 2021 si sono registrati 124 giorni di pioggia, il 42,5% in più rispetto agli 87 giorni di pioggia dell’anno precedente. Complessivamente sono caduti 760,2 mm di pioggia, il 29,7% in più rispetto ai 586,0 mm del 2020. Agosto è stato l’unico mese dell’anno senza giorni di pioggia. Il mese più piovoso in termini di mm di pioggia è stato ottobre, con 19 giorni e 154,4 mm di pioggia, mentre in termini di giorni di pioggia è stato novembre, con 21 giorni e 131,0 mm. Il giorno con le precipitazioni più abbondanti è stato il 21 marzo, con 32,4 mm di pioggia.

Marzo il mese più freddo

Nel 2021 a Palermo i mesi più freddi sono stati i primi tre: a gennaio la temperatura ha oscillato in media fra 10,9 °C e 17,3 °C; a febbraio fra 10,2 °C e 17,9 °C; a marzo fra 9,6 °C e 16,5 °C. Il giorno più freddo è stato il 15 febbraio, quando il termometro è sceso fino a 4,5 °C (nel 2020 il giorno più freddo era stato il 7 febbraio, con 6,2 °C). I mesi più caldi sono stati luglio e agosto: a luglio la temperatura ha oscillato in media fra 24,0 °C e 32,2 °C, mentre ad agosto fra 25,6 °C e 34,0 °C. Il giorno più caldo è stato il 21 giugno, quando il termometro ha raggiunto 43,4 °C (nel 2020 il giorno più caldo era stato il 16 maggio, con 39,7 °C).