Record di morti e città sempre più vecchia: il Covid fa crollare nascite e matrimoni

E' quanto emerge dai dati elaborati dall’Istat e dal Comune che descrivono l’andamento demografico nel 2020. A Palermo residenti ai livelli del 1966 (640.720 abitanti); 7.324 i decessi in un anno: +822 rispetto al 2019 (+12,6%). Più che dimezzati i matrimoni

A Palermo la popolazione residente è tornata ai numeri del 1966 e nel 2020 l'Istat ha registrato il dato sulle nascite più basso da quandovengono effettuate le rilevazioni (1960). Di converso, il numero di morti è il più alto dal 1960. Insomma, la nostra è una città sempre più vecchia e con un numero di residenti mai così basso in più di mezzo secolo. Più che dimezzati in un anno i matrimoni.

E' quanto emerge dai dati elaborati dall’Istat e dal Comune che descrivono l’andamento demografico a Palermo nel 2020. Dati segnati inevitabilmente dalla pandemia, con il Covid che - oltre al record di decessi - fa crollare nascite e matrimoni.

Al 31 dicembre 2020, infatti, la popolazione residente a Palermo è pari a 640.720 abitanti, con una diminuzione di 6.702 unità (-1%) rispetto all'anno precedente. Rispetto al 2018 la diminuzione è di 12 mila abitanti (-1,8%). Il calo è stato determinato sia dai decessi sia dal movimento migratorio. Nel 2020 i nuovi nati sono stati 5.150, ossia 344 in meno rispetto al 2019 (-6,3%), accentuando una tendenza alla diminuzione che si rileva ormai da diversi decenni. I deceduti, anche a causa della pandemia, sono stati 7.324: +822 rispetto al 2019 (+12,6%).

Il saldo naturale (nati-morti) è pari a -2.174 (nel 2019 era risultato sempre negativo, ma pari a -1.008). Gli iscritti all'anagrafe sono stati 7.457, in diminuzione del 26,4% rispetto al 2019, mentre i cancellati sono stati 11.985, il 19,5% in meno rispetto all'anno precedente. Il saldo migratorio e per altri motivi è pari a -4.528 (nel 2019 -4.765).

A Palermo, infine, più che dimezzati in un anno i matrimoni: da 2.638 nel 2019 a 1.259 nel corso del 2020. Dato su cui pesano le restrizioni imposte dal governo nazionale e regionale, che hanno costretto tante coppie a rinviare il lieto evento.