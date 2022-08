Estate di fuoco, oltre 130 gli incendi che hanno devastato la Sicilia: in fumo 346 ettari

Sono oltre 130 gli incendi che in questa "estate di fuoco", per le temperature torride e l'azione dei piromani, hanno devastato la Sicilia. Drammatico il bilancio dopo i roghi che si sono concentrati nell'ultima settimana: 290 ettari di aree non boscate e 56 ettari di aree boscate sono andati in fumo, per un totale complessivo di 346 ettari.

"Solo grazie all’impegno di centinaia di uomini è stato evitato il peggio e sono state messe in sicurezza persone e territori". Queste le parole di Roberta Alaimo, esponente palermitana di Impegno Civico, che ricorda gli stanziamenti del governo Draghi "per acquistare più attrezzature e mezzi".

"In questi momenti però - aggiunge Alaimo - ci accorgiamo che quanto fatto non è mai sufficiente. La vera risorsa sono le donne e gli uomini che con sprezzo del pericolo si battono contro un avversario pericolosissimo, rapido ed imprevedibile. Una categoria che purtroppo in Sicilia è spesso criticata, bistrattata e sottopagata, bisogna assolutamente adeguare i loro stipendi. E' giunto il tempo di affrontare seriamente i problemi di questi lavoratori, non possiamo più tergiversare".

Intanto il sindacato Itamil Esercito auspica che il nuovo governo regionale possa identificare nuove ed ulteriori aree addestrative per consentire l'addestramento del personale militare ed aprire la strada ad un possibile incremento della presenza dei militari dell'esercito nella Regione. "Accelerando giocoforza - afferma il segretario cenerale Girolamo Foti - le richieste di molti colleghi che desiderano ritornare nel proprio bacino d'origine. Inoltre occorre valutare possibili ed ulteriori collaborazioni e sinergie future tra la Regione Sicilia e l'Esercito. Bisogna combattere con il supporto dell'Esercito, il terrorismo che affligge la Sicilia accerchiata dagli incendi ad opera di gruppi criminali che - conclude Foti - stanno sfregiando interi polmoni verdi dell'Isola".