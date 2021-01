Su 6.771 tamponi fatti a prof e studenti nel weekend, solo 23 i positivi al Covid: "Scuole sicure"

"Non si ritiene l’apertura delle scuole una attività di rischio". A dirlo ieri al sindaco Leoluca Orlando è il direttore del Dipartimento di prevenzione dell’Asp di Palermo, Loredana Curcurù, alla luce dell’adesione allo screening effettuato nel weekend in Fiera e dei dati raccolti. Sono 6.771 i tamponi effettuati dal 15 al 17 gennaio dall’Asp di Palermo a studenti, docenti e non docenti delle scuole di città e provincia. I positivi sono complessivamente 23, e cioè lo 0,34% delle persone che hanno aderito su base volontaria allo screening.

Entrando nel dettaglio, domenica 17 gennaio, sono stati 2.175 i tamponi effettuati e 12 i positivi (0,55%). Lo screening, rivolto a scuole elementari e medie, proseguirà anche nei prossimi giorni. Ieri il primo cittadino si è mostrato preoccupato per la diffusione del virus, in vista della riapertura -avvenuta questa mattina - delle scuole dell'infanzia, delle elementari e delle prime classi della scuola media. Per evitare una terza ondata starebbe pensando di estendere il divieto di stazionamento già previsto per le zone del centro anche all'ingresso delle scuole. "I genitori potranno accompagnare i figli ma non soffermarsi a parlare", ha anticipato il sindaco nel corso della conferenza stampa in streaming dove ha annunciato l'accordo preso con il questore e la polizia municipale per effettuare controlli più stringenti davanti agli istituti scolastici.

“L’Asp - ha sottolineato il direttore generale dell’Azienda sanitaria provinciale del capoluogo, Daniela Faraoni - garantirà l’impulso di sempre ad attività fondamentali per garantire la continuità delle attività scolastiche che sono di centrale importanza per la nostra popolazione più giovane. L’indice di positività riscontrato in questo fine settimana è in linea con la medesima attività di screening condotta nel mese di dicembre scorso. Un sentito ringraziamento va a tutti gli operatori che hanno garantito, anche con condizioni metereologiche difficili, il massimo impegno organizzando in breve i servizi nei diversi comuni”.





