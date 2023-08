Diossina nell'aria, il sindaco: "Valori elevati solo a Borgo Nuovo e mentre erano in corso gli incendi"

"Gli ultimi dati comunicati dall'Arpa mettono in evidenza una incrementata concentrazione di diossina, al di sopra dei valori medi, solo nella zona di Villa delle Ginestre, ricadente sul quartiere Borgo Nuovo. Il risultato va ricollegato ai roghi in corso, in quella zona, al momento dei campionamenti, tra il 25 e il 27 luglio e dovrà esserne verificata la variabilità attraverso gli ulteriori monitoraggi programmati dall'Arpa" è il commento del sindaco Roberto Lagalla, dopo la diffusione ieri sera dell'esito delle analisi compiute dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente.

"Per il resto - prosegue il primo cittadino - confortano ampiamente i controlli su diossina e qualità dell'aria eseguiti in altri punti di osservazione e, in particolare, in località Inserra dove, rispetto alla prima analisi, i dati di diossina nell'aria sono rientrati nei limiti di norma. Si resta in attesa degli ulteriori monitoraggi sul terreno per prendere in considerazione eventuali modifiche dell'attuale ordinanza sindacale che resta in vigore", spiega.

Lagalla conclude poi affermando che "è peraltro intuibile che la pioggia e l'abbassamento delle temperature delle ultime ore abbiano costituito fattori favorevoli ad una progressiva e spedita normalizzazione della situazione".