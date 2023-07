I dati dell'Arpa sulla diossina nell'aria: "Durante gli incendi valore superiore di 9 volte al normale"

E' stato di 939 fentogrammi (un'unità di misura ancora più piccola di un miliardesimo di grammo) per metro cubo il valore di diossine e furani presenti nell'aria a seguito degli incendi divampati in città e in provincia a partire dal pomeriggio di lunedì scorso. Il dato - che è di oltre 9 volte superiore a quello che mediamente si ritiene possa essere presente solitamente nei centri urbani - è stato reso noto dall'Arpa stamattina, ma è importante precisare che si riferisce ai campionamenti compiuti dalle 22 dello stesso 24 luglio alle 22 del giorno successivo (martedì 25 luglio).

"I risultati ottenuti - si legge chiaramente nel report dell'Arpa - riflettono la formazione di diossine e furani e la loro presenza in aria ambiente costituisce un dato comunque da attenzionare in termini di potenziale ricaduta sugli altri comparti ambientali". E quindi anche sulla salute dei cittadini. Infatti è tuttora in vigore la disposizione dell'Asp che raccomanda di uscire il meno possibile (solo per esigenze eccezionali nel caso di persone fragili o anziane) e di stare con le finestre chiuse. Con questi nuovi dati, l'azienda sanitaria ed il Comune potrebbero decidere di adottare nuovi provvedimenti se ritenessero di dover tutelare ulteriormente la salute pubblica.

Va specificato che non esiste un valore limite definito per legge per le diossine e i furani anche se la loro tossicità è indiscutibile. Con delle linee guide fissate nel 2000 a livello europeo, si è stabilito che 100 fentogrammi per metro cubo è il valore medio che si trova solitamente nei centri urbani, ma pure che se si sforano i 300 fentogrammi questo "indica la presenza di una fonte emissiva locale". Che senza troppi dubbi, nel caso di Palermo, può essere individuata nella discarica di Bellolampo, dove gli ultimi focolai - secondo le dichiarazioni del sindaco, Roberto Lagalla - sono stati spenti soltanto ieri.

Il campionatore specifico per le diossine e i furani dell'Arpa è stato sistemato a Inserra, all’ingresso del residence di via Costantino 28.