Il presidente del Palermo Mirri in trattativa per l'acquisto del quotidiano La Sicilia

Il presidente del Palermo Dario Mirri potrebbe presto diventare il nuovo proprietario del quotidiano La Sicilia. L'indiscrezione è della rivista specializzata Primaonline. Secondo quanto si legge ci sarebbero delle trattative in corso tra Mario Ciaccio Sanfilippo e Deloitte per la possibile cessione del giornale. Dietro la società di consulenza ci sarebbe l’interesse di Dario Mirri, imprenditore palermitano 54enne, presidente del Palermo Calcio.

Laureato in economia all’Università di Palermo, Mirri – nipote del “Presidentissimo” del Palermo Renzo Barbera – dal 2000 è Direttore Generale della Damir srl, attiva nella pubblicità esterna in Sicilia, Sardegna e Calabria. Nel 2016 ha ideato e fondato Sanlorenzo Mercato, luogo di incontro e di enogastronomia locale, in un’antica agrumaria degli anni ’40, con giardino e spazi di archeologia industriale.