Iniziativa per ricordare Dario Farrauto: "Anche quest’anno sarà Ceremony Fest"

"Anche quest’anno il 9 giugno sarà Ceremony Fest". Inizia così la nota con cui viene annunciato l'evento per ricordare Dario Farrauto, il giovane rimasto ucciso nell'incidente con un’auto della polizia, all’incrocio tra via Sammartino e via Dante. Era il 9 giugno 2017.

"Vi aspettiamo a partire dalle 18 nel meraviglioso spazio dell’Associazione Pyc (Palermo Youth Center) a Villa Trabia - si legge nella nota -. Quest’anno Ceremony cresce con nuove proposte e tante novità per farvi stare bene insieme a noi e per raccogliere sempre più fondi da investire in beneficienza in ricordo di Dario. Come ogni anno saranno presenti le principali band musicali dello scenario palermitano per una super esibizione live. La musica come sempre farà da protagonista principale perché Ceremony è ricordo, è commemorazione ma è soprattutto musica! Quest’anno abbiamo deciso di creare anche un piccolo spazio di vendita di merchandising dell’evento e il concerto sarà anticipato da un aperitivo e djset. Siamo ormai alla quarta edizione del festival e ci teniamo a fare bene, per voi che darete il vostro contributo e per Dario che sarà presente nel sound e nel mood della serata. Come ogni anno tutto il ricavato dell’evento verrà devoluto a favore di progetti a sostegno del sociale. Ci vediamo il 9 giugno".