Danneggiarono centro sportivo intitolato a don Pino Puglisi: denunciati 3 giovanissimi

I carabinieri della compagnia di Partinico, dopo una rapida indagine, hanno identificato e denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica del Tribunale per i Minorenni, tre giovanissimi che lo scorso mese di agosto si sarebbero introdotti all’interno del centro sportivo “Don Pino Puglisi” di contrada Presti a Montelepre, danneggiando gli infissi, le vetrate, i servizi igienici e l’impianto elettrico.

I fatti risalgono a un mese fa. Appresa la notizia dell'incursione vandalica, il sindaco Giuseppe Terranova aveva sporto denuncia. In un lungo post su Facebook, il primo cittadino non lesinò duri commenti nei confronti di chi aveva danneggiato un bene comune, definendo gli autori del raid "indegni e debosciati". "Alcuni delinquenti, debosciati, incivili e senza dignità hanno scavalcato il perimetro del centro sportivo - scrisse sui social - con l'intento e il gusto di distruggere parte dei locali e spogliatoi a servizio dei campi da tennis. Gli operai del Comune addetti alla pulizia del centro, hanno scoperto la devastazione informando gli uffici. Esorto le famiglie a vigilare sui ragazzi, a insegnare loro che il centro sportivo o il parco urbano o altro bene pubblico non appartengono al Comune ma sono beni di tutti e pertanto vanno custoditi e rispettati"