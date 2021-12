VIDEO | La mareggiata fa danni a Trabia: crolla un pezzo dell'hotel Vetrana

Il maltempo che martedì ha colpito il Palermitano non ha risparmiato la struttura alberghiera che si affaccia sulla costa. La forza delle onde ha distrutto i balconi di alcune camere, le scalinate che consentono l'accesso in spiaggia e fatto finire in acqua parti dell'immobile