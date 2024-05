Ecco l'avviso dell'Irfis per chi ha subito danni dagli incendi dell'anno scorso: come partecipare

L'Irfis FinSicilia pubblicherà oggi (16 maggio) l’avviso pubblico per contributi straordinari per i danni causati dagli incendi della scorsa estate. Si tratta di una misura da 2,9 milioni destinata a quanti hanno subito danni al patrimonio immobiliare e mobiliare a seguito dell’ondata di calore e dei roghi che, a partire dal 23 luglio 2023, hanno devastato le province di Palermo, Trapani, Catania e Messina e per i quali è stata emanata una apposita ordinanza del capo della protezione civile (la 1078 del 13 marzo scorso).

Grazie al decreto della Regione (numero 31/2024 del 9 aprile scorso), è stato costituito, mediante incremento del Fondo Sicilia, un plafond destinato alla concessione dei contributi e Irfis FinSicilia Spa è stata incaricata di gestire le relative agevolazioni. Per accedere al contributo è necessario, tra l’altro, essere proprietari dei beni e avere denunciato prima della data del decreto che determina lo stanziamento (cioè il 9 aprile del 2024) i danni subiti a seguito di incendi e ondate di calore.

Sono previsti dei limiti al contributo. In particolare, per il ripristino dell’unità immobiliare destinata ad abitazione principale del proprietario, questo non potrà superare i 50 mila euro. Se l’abitazione è diversa da quella principale del proprietario il limite è di 25 mila euro. Per il ripristino delle parti comuni di un edificio residenziale il limite è 15 mila euro per ciascun edificio, mentre per il ristoro delle spese relative al ripristino o alla sostituzione dei beni mobili distrutti o danneggiati ubicati nell’unità immobiliare danneggiata, destinata ad abitazione principale del proprietario o del titolare di un diritto reale o personale di godimento, il limite massimo è 5 mila euro. In presenza di indennizzi assicurativi, o altre tipologie di contributo, corrisposti o da corrispondersi al richiedente da parte di altro ente pubblico, per le medesime finalità, i massimali sono ridotti del 50%.

L’avviso è visionabile e scaricabile sul sito istituzionale dell’'Irfis e sul sito istituzionale dell’Assessorato regionale dell’Economia.