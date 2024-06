Il Fleximan di Carini colpisce ancora: danneggiati due parcometri, rubati ticket e 100 euro

Se non è il nuovo “fleximan”, poco ci manca. I suoi obiettivi prediletti però non sono gli autovelox bensì le colonnine che erogano i biglietti per la sosta a pagamento. Altri due parcometri sono stati danneggiati due notti fa in via Petrarca e via Emilia, a Carini, da qualcuno che ha sradicato gli apparecchi e li ha distrutti per prendere i ticket e circa 100 euro in contanti prima di gettare parte delle prove nei bidoni dei rifiuti. Sull’episodio indagano i carabinieri che hanno raccolto la denuncia della Telereading srl, la società catanese che ha vinto l’appalto con l’Amministrazione comunale, e acquisito le immagini riprese da alcune telecamere di sicurezza. Diversi episodi simili sono stati registrati nelle scorse settimane in città.

"Sino ad ora abbiamo contato una decina di apparecchi danneggiati. Continuando così rischieremmo di andarci sotto" spiega Donato Melita, general manager della società catanese. Nei casi precedenti "fleximan" aveva colpito in via Roma, piazza San Domenico, corso Garibaldi e piazza Duomo. “Uno dei parcometri era vicino al municipio, le telecamere hanno ripreso qualcosa", continua Melita. Dopo diversi danneggiamenti e furti i carabinieri sono risaliti all’identità di un quarantenne, arrestato per furto aggravato, che in casa aveva almeno quattro delle colonnine rubate. Insieme a lui erano stati denunciati per ricettazione la compagna trentenne e un amico ventinovenne.

Nonostante l'arresto ci sono stati altri danneggiamenti e furti ai danni della società catanese che da maggio scorso gestisce il servizio si sosta a pagamento. "Ci stiamo attrezzando per rinforzare la rete, sia per quanto riguarda i lavori in muratura, affidati a una ditta esterna, che per dotarla di telecamere", dice Melita che poi aggiunge: "Noi non possiamo gestirle e vanno collegate al sistema della polizia municipale, ma siamo disposti a comprarle e installarle. Questi furti e danneggiamenti, che non sappiamo se siano riconducibili sempre alla stesa persona, ci stanno creando molti problemi che rischiano di trasformarsi in disservizi per i cittadini".

Con l’occasione il general manager della Telereading ha voluto mettere a tacere le voci secondo le quali la ditta avrebbe un ritorno sulle sanzioni per le violazioni sulla sosta a pagamento. "Abbiamo vinto l’appalto - aggiunge Melita - con un rialzo del 12,4%. Quindi, oltre al rialzo, versiamo un canone annuo da 30 mila euro e riconosciamo al Comune un agio del 5% sugli incassi dei biglietti. Nulla invece dalle sanzioni, che sono gestite unicamente dalla polizia municipale e dunque gli introiti finiscono solamente nelle casse del Comune. In questo momento, alla luce di furti e atti vandalici, rischiamo di perdere il nostro margine di guadagno", conclude mostrando di non avere alcuna intenzione di arrendersi e darla vinta a ladri e vandali.