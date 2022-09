Smontarono estintore da un bus, risarciranno l'Amat pitturando una pensilina

Nel 2018 smontarono l'estintore da un bus e lo svuotarono nel parcheggio di piazzale Lennon (ex Giotto), capolinea di diversi mezzi dell'Amat. A distanza di 4 anni e con il procedimento penale in corso, nel quale l'azienda che gestisce il trasporto pubblico a Palermo si è costituita parte civile, i quattro imputati, poco più che ventenni, accusati di danneggiamento, risarciranno il danno. Ma non con una somma di denaro, bensì sistemando una pensilina di una fermata a Mondello.

E' stata la stessa Amat, assistita dallo studio legale Alessi, a chiedere questo particolare tipo di "sanzione" per i responsabili del danneggiamento. "Per far comprendere che i beni dell’Amat sono della collettività, la difesa - si legge in una nota dell'avvocato Christian Alessi - in accordo con la dirigenza, ha proposto che il risarcimento del danno arrecato dagli imputati non fosse pagato con una somma di denaro (di difficile recupero vista l’incapienza degli stessi) ma con l’esecuzione di lavori utili per Amat e per la comunità. Ciò secondo un principio, mai attuato nella nostra città da un’azienda partecipata: non il 'chi rompe paga', ma lo svolgimento di attività di importo equivalente a favore del soggetto danneggiato".

Così, lunedì 5 settembre, i quattro giovani muniti di pennelli e vernici, pittureranno la pensilina in via Principe di Scalea, nel tratto di strada che va da via Galatea verso piazza Valdesi. "L'Amat al termine delle opere si riterrà soddisfatta e integralmente risarcita del danno subito". Il procedimento penale, però, continuerà e sarà il giudice a determinare l'eventuale pena.

"Spero che l'iniziativa possa avere una sua risonanza. Di fatto, quando si verificano questi atti vandalici, soprattutto quando si tratta minorenni o persone che non possono pagare è difficile percorrere la via giudiziaria. Grazie al nostro ufficio legale e all'intuizione dell'avvocato Alessi, abbiamo creato, invece, in questo modo le condizioni per lanciare un messaggio", dichiara Michele Cimino, presidente di Amat, azienda che spesso, ma soprattutto nelle ultime settimane ha dovuto far fronte a danneggiamenti delle vetture e ad aggressioni dei propri dipendenti.