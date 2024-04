Danni all’auto del direttore di BlogSicilia Manlio Viola, solidarietà di Figec e Assostampa

"Tre danneggiamenti in 50 giorni all’automobile del direttore di BlogSicilia, Manlio Viola, solo quando questa è parcheggiata di fronte alla redazione del quotidiano on line, rappresentano episodi inquietanti e su cui è necessario fare chiarezza. La libertà di informazione passa anche dalla tutela dei giornalisti: chiediamo che si faccia luce su quanto accaduto, a Viola e ai colleghi di BlogSicilia la nostra solidarietà e vicinanza". Lo dice Giulio Francese, coordinatore regionale e fiduciario di Palermo della Figec, la Federazione italiana giornalismo editoria e comunicazione aderente alla Cisal.

Anche Assostampa Palermo e il Gruppo Cronisti dell'Associazione siciliana della stampa, con il segretario provinciale Gianluca Caltanissetta e la presidente regionale Claudia Brunetto, esprimono solidarietà al giornalista Manlio Viola, direttore responsabile del sito d'informazione BlogSicilia, dopo l'ennesimo episodio vandalico subito. "In un momento storico in cui la libertà di stampa è sempre più sotto pressione - affermano Gianluca Caltanissetta e Claudia Brunetto - è importante che la comunità giornalistica si mostri unita e solidale di fronte a episodi di questo genere che, come sindacato, condanniamo con fermezza. Conosciamo Manlio Viola e sappiamo che non si lascerà intimorire e continuerà a svolgere il suo lavoro con la stessa passione e professionalità di sempre. Chiediamo, però, alle forze dell'ordine che sia avviata un'indagine approfondita per individuare il responsabile e assicurarlo alla giustizia. Ancora una volta, ribadiamo che è necessario garantire ai giornalisti un contesto sicuro in cui operare, senza dover subire pressioni psicologiche o, peggio, temere per la propria incolumità. L'Associazione siciliana della stampa continuerà a difendere i colleghi e la libertà di stampa in tutte le sedi e a condannare qualsiasi forma di violenza e intimidazione nei confronti dei giornalisti".

Così il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani: "Auspico che le forze dell’ordine facciano al più presto luce sui danneggiamenti all’auto del giornalista palermitano Manlio Viola, direttore del sito di informazione BlogSicilia. Il ripetersi di tali episodi ai suoi danni – ha aggiunto Schifani - solleva inquietanti interrogativi. La libertà di informazione è un patrimonio da tutelare perché costituisce l’essenza della democrazia. Di fronte a ogni forma di attacco nei suoi confronti occorrono risposte nette. Per questo esprimo la mia solidarietà a Manlio Viola e all’intera sua redazione, con la certezza che non si lasceranno intimidire da nessuno e che porteranno avanti con la consueta professionalità il loro lavoro al servizio del diritto dei cittadini a una informazione puntuale e senza condizionamenti di alcun tipo".

Sulla vicenda è intervenuto pure il sindaco Roberto Lagalla: "Nel condannare fermamente i recenti e ripetuti episodi di danneggiamento all'auto personale di Manlio Viola, esprimo solidarietà e vicinanza nei confronti del direttore di Blog Sicilia e dei giornalisti della redazione. Auspico che le forze dell’ordine facciano luce su questi fatti, individuando i responsabili, convinto che il direttore Viola proseguirà nel suo impegno nel segno della professionalità e della libertà di informazione".

Anche la redazione di PalermoToday solidarizza con il collega Manlio Viola. Episodi del genere sono inqualificabili nei confronti di chi svolge con serietà e professionalità il proprio lavoro.