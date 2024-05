Rimprovera un'automobilista che va contromano: vetri rotti e gomme tagliate alla macchina di Giulia Argiroffi

Le hanno squarciato tre pneumatici e distrutto il lunotto posteriore dell'auto per farle uno sfregio. Giornata da dimenticare per Giulia Argiroffi, consigliera comunale del gruppo Oso, che questa mattina si è trovata costretta a sporgere denuncia per il danneggiamento della sua Kia Picanto parcheggiata in via Padre Giorgio Guzzetta, nella zona di via Roma, non lontano da casa. "Sospetto che la responsabile sia una donna - racconta la consigliera - che questa mattina stava percorrendo la strada, come fanno in tanti, contromano. Quando mi ha visto è tornata indietro in retromarcia, ha parcheggiato la sua Smart ed è venuta incontro a me dicendo di sapere quale fosse la mia auto e altre schifezze". Dopo il breve scontro verbale Argiroffi è tornata a casa, è scesa dopo circa mezz'ora e ha trovato la macchina distrutta.

L'episodio di stamattina è solo l'ultimo di una lunga serie vista la battaglia di civiltà che la consigliera, praticamente a sue spese, porta avanti da tempo. "Non è la prima volta. Questa stessa donna - aggiunge la consigliera Argiroffi - l'avevo incrociata due settimane fa. Ci eravamo trovate sempre nella stessa strada a senso unico, come spesso accade anche con altri residenti, e anche in quell'occasione aveva fatto storie. Ecco perché, sicuramente, stamattina ha avuto quella reazione. Sosteneva che stesse andando dal medico e che dunque fosse autorizzata a percorrere la strada nel senso sbagliato. Io non le avevo chiesto nulla, non erano fatti miei, ma la sua spiegazione non stava in piedi".

Lo scontro è stato anche filmato con lo smartphone dalla consigliera che ha consegnato le immagini alla polizia. Sul caso stanno indagando gli investigatori della Digos che, oltre ad eseguire i rilievi sull'auto e sulla pietra trovata dentro l'abitacolo, hanno acquisito le immagini riprese da diverse telecamere della zona che potrebbero servire per rintracciare l'autore del danneggiamento. Sono diversi gli "occhi elettronici" installati nel quartiere, tra i quali ce ne sono due di pertinenza di una chiesa, uno collegato all'impianto di Palazzo Lampedusa e un altro su Palazzo Branciforte.

Il problema della viabilità è da tempo al centro delle attenzioni di Giulia Argiroffi. Proprio in quest'ottica la consigliera aveva proposto un emendamento e un ordine del giorno al regolamento comunale sulla videosorveglianza, approvato nella seduta del primo marzo 2023, con cui il Consiglio impegnava l'amministazione a "valutare la possibilità di inserire telecamere per la verifica, il controllo e la gestione dell’accesso alla Ztl, ove sussistenti anche in punti non individuati con accessi alla Ztl, ma in corrispondenza dei quali si registrano numerosi ingressi alla stessa, in senso vietato, a velocità sostenuta, spesso nelle vicinanze di scuole, con grave rischio per bambini, pedoni e cittadini in genere".

"Ringrazio la Digos per la professionalità e la serietà con cui lavora su ogni denuncia - afferma Argiroffi -. Una professionalità preziosa che mi permette di tenere accesa la fiducia nelle istituzioni, nonostante invece purtroppo mi scontri quotidianamente con l’inefficienza e l’immobilismo della polizia municipale e dell'amministrazione comunale che ignorano e sottovalutano le tante denunce e richieste di intervento che da anni faccio proprio su quest’area tanto sensibile e non procedono con l’installazione dei sistemi alternativi, come telecamere, come formalizzato più di un anno fa con un emendamento e un ordine del giorno votati in Aula alla unanimità. Purtroppo l’abbandono della città da parte di chi amministra mi ha trasformata in un bersaglio facile, esponendomi a chi non solo si comporta da incivile, mettendo a rischio la sicurezza di bambini e ragazzi, ma ha anche l’arroganza e la violenza, tipiche della cultura mafiosa, di chi sa di essere impunito".