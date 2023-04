Corso Vittorio: si avvicina a un bar, si fa il segno della croce e spacca la vetrata con una pietra

Si sarebbe avvicinato al bar, avrebbe fatto il segno della croce e poi avrebbe lanciato una pietra di marmo contro la vetrina mandandola in frantumi. E' successo la scorsa notte, intorno alle 4, in corso Vittorio Emanuele, all'altezza di via Isnello. Nel mirino la pasticceria La Martorana gestita da Doriana Ribaudo., imprenditrice del settore food nonché ex consigliere comunale.

"Aspettiamo i tecnici - spiega Ribaudo a PalermoToday - per acquisire le immagini e consegnarle alla polizia. Oggi andrò a presentare denuncia. Guardando i video si nota una persona, forse un giovane, che si avvicina percorrendo corso Vittorio in direzione mare. Si avvicina con questa grossa pietra, si fa il segno della croce e poi la scaglia con violenza".

Secondo quanto ricostrito il giovane, dopo aver mandato in frantumi il ventro antisfondamento, si sarebbe allontanato senza toccare altro. Il suo obiettivo, dunque, non sarebbe stato quello di rubare. "Era a volto scoperto ma da quel che ho visto - aggiunge - non mi è sembrato un volto familiare. Non ricollego l'episodio a nulla di particolare, non abbiamo avuto questioni o frizioni con nessuno".