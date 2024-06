Vandali in azione allo Sperone, sassi contro un autobus notturno

Sassaiola contro un un autobus dell’Amat in piazza Torrelunga. I carabinieri indagano sul danneggiamento di un mezzo della linea notturna N7 preso a pietrate da un gruppo di ragazzini che si era appostato dietro qualche macchina. L’autista, sentendo il rumore dei colpi, si è fermato poco più avanti per constatare i danni prima di allontanarsi per dirigersi verso il deposito. Dopo aver avvisato l’azienda il dipendente ha presentato una denuncia ai militari dell’Arma che hanno acquisito le immagini riprese da alcune telecamere di videosorveglianza installate nella zona.

Un episodio simile si era verificato poche sere fa in via Leonardo Da Vinci, all’altezza di via Casalini. Anche in quell’occasione un gruppo di ragazzini aveva preso di mira una vettura della linea notturna 6 che stava rientrando verso l’autorimessa dell’Amat. I vandali sono riusciti a colpire l’autobus ma solo uno dei sassi lanciati sarebbe andato a segno, lesionando uno dei vetri che si trovano in corrispondenza dell’ingresso centrale. I carabinieri hanno raccolto la denuncia e avviato le indagini per risalire all’identità dei responsabili.

Un fatto analogo risale al 6 gennaio scorso, in corso dei Mille. Protagonista sempre un gruppo di ragazzini che ha scagliato una serie di pietre e oggetti contro una vettura della linea notturna 7. Uno di questi ha centrato uno dei vetri mandandolo in frantumi. L'autista, dopo essersi sincerato delle condizioni dei passeggeri, ha lanciato l'allarme tramite il 112 chiedendo l'intervento della polizia che ha avviato le indagini.