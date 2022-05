Zona Civico, ragazzini staccano dal bus il martelletto per le emergenze e spaccano un vetro

Autobus finisce nel mirino dei vandali. Un gruppetto di giovani, apparentemente di età compresa tra i 12 e i 15 anni, ha danneggiato ieri un mezzo dell’Amat che si era appena fermato in piazza Nicola Leotta, vicino all'ospedale Civico. A contattare i carabinieri, che ora indagano sull’accaduto per identificare i responsabili, è stato lo stesso autista dell’azienda partecipata dal Comune dopo la fuga dei ragazzini.

Secondo un prima ricostruzione, il gruppetto di giovani, intorno alle 20, si trovava sul bus che stava raggiungendo la fermata che si trova a pochi passi all’ingresso dell’ospedale. Arrivati a destinazione, i ragazzi avrebbero staccato il martelletto da utilizzare in caso di emergenze per infrangere il vetro, sarebbero scesi dal mezzo e avrebbero colpito un finestrino mandandolo in frantumi.

Nonostante lo spavento, i pochi passeggeri che si trovavano a bordo non hanno riportato conseguenze fisiche. L’autista ha chiamato il 112 chiedendo l’intervento dei militari che, oltre ad aver sentito i testimoni, hanno acquisito le immagini riprese dal sistema di videosorveglianza del mezzo che potrebbero risultare utili per identificare i responsabili. Il bus, dopo i rilievi, è stato portato in deposito per la manutenzione.