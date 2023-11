Policlinico sotto attacco, danneggiamenti in un laboratorio e furto nel reparto di Otorinolaringoiatria

Nuovi danneggiamenti e furti al Policlinico. Sono due gli episodi registrati tra la scorsa notte e questa mattina nell'ospedale di via del Vespro dove la polizia è intervenuta a seguito dei due allarmi lanciati dal laboratorio del Centro controllo qualità e rischio chimico, dove si trova anche il centro di riferimento del Servizio nazionale allerta precoce (Snap), e nello spogliatoio del reparto di Otorinolaringoiatria dove oggi un uomo si sarebbe intrufolato per rubare portafogli e altri effetti personali custoditi negli armadietti riservati al personale della cooperativa che si occupa dei servizi di pulizia.

Secondo una prima ricostruzione un uomo sarebbe riuscito a entrare di notte nel laboratorio di Controllo qualità che, in attesa del trasferimento a Villa Sofia, si trova all'interno dell'edificio dell'Istituto d'igiene. Questa mattina la responsabile del Crqc, varcando la porta, si è accorta che qualcuno aveva messo tutto a soqquadro e danneggiato gli arredi, ma non è ancora chiaro se il ladro sia riuscito a rubare o se in realtà stesse cercando qualcosa in particolare. "Appena la Scientifica avrà terminato - spiega a PalermoToday la responsabile del Crqc, Francesca Di Gaudio - faremo l'inventario completo per accertare eventuali ammanchi. Di sicuro non hanno toccato pc, soldi o altro. Temevo avessero preso i campioni forensi che raccogliamo qui per tutto il sud Italia". La struttura in questione è dotata di telecamere che però non risultano in funzione: "Purtroppo sono state disattivate anni fa", conclude Di Gaudio.

Il furto nel reparto di Otorinolaringoiatria, invece, è stato messo a segno questa mattina poco prima delle 7. Il ladro, noncurante della presenza dei sanitari e degli utenti in attesa delle visite, è sceso nel locale cantinato in cui si trova lo spogliatoio utilizzato dal personale per cambiarsi. Dopo aver sfondato la porta è riuscito ad accedere nella stanza, a forzare quasi tutti gli armadietti e a portare via cellulari e portafogli degli addetti alle pulizie. Sul posto sono intervenuti gli investigatori della polizia che hanno acquisito le immagini riprese da alcune telecamere. Da chiarire invece se i sistemi di allarme antintrusione degli ingressi siano funzionanti o meno.

L’altro ieri si era verificato un episodio simile nel reparto di Pneumologia dell’ospedale universitario. Qualcuno è entrato nello spogliatoio che si trova al piano -1, ha sfondato una porta e forzato tutti gli armadietti rubando portafogli e cellulari di medici e infermieri. Dopo l’ultima scorribanda la direzione sanitaria ha fatto un report sulla raffica di furti registrati negli ultimi mesi. "La frequenza di questi episodi ci preoccupa molto - afferma il commissario Maurizio Montalbano - anche per la tutela dei pazienti e degli operatori sanitari che adesso si trovano in una condizione di oggettivo disagio emotivo. Le iniziative adottate non sono sufficienti. Per questo chiediamo aiuto alle istituzioni deputate alla sicurezza".