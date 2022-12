Danisinni, medici a scuola: elettrocardiogrammi gratuiti e supporto psicologico ai piccoli pazienti

Riparte dal plesso scolastico Scipione di Castro dell'istituto Colozza-Bonfiglio la medicina scolastica promossa dall'Ordine dei medici di Palermo grazie al progetto "Insieme con il cuore", pensato dall'associazione Aps “Movimento per la Salute dei Giovani” presieduta da Fabrizio Artale.

Questa volta i medici arrivano nel rione popolare Danisinni, un'area urbana particolarmente degradata e disagiata ai confini del centro storico di Palermo, dove "il rischio di dispersione scolastica è altissimo" come ha rimarcato la responsabile del plesso Maria Rita Castellana.

Così il presidente dell'Omceo di Palermo Toti Amato, spiegando la scelta dell'istituto a supporto del sistema scolastico: “La scuola d'infanzia e primaria è un punto di partenza centrale per proteggere la salute dei bambini e il loro disagio sociale. Ma non bisogna lasciare soli insegnanti ed educatori nel difficile compito di inclusione in quartieri come il Danisinni, dove la complessità maggiore riguarda soprattutto la marginalità e il disagio economico, che hanno ovvie ricadute negative sul loro benessere. Maggiore è il degrado maggiore sarà l'abbandono scolastico. E in una zona dove mancano presidi sanitari ed educativi, la scuola può davvero rappresentare un baricentro educativo e inclusivo per bambini che altrimenti rimarrebbero confinati nelle loro difficoltà. In questi rioni la presenza del medico scolastico può essere decisivo perché è monitorando la loro salute che si costruisce uno spazio di benessere sociale già dai banchi di scuola".

"Insieme con il cuore" prevede elettrocardiogrammi gratuiti e supporto psicologico ai piccoli pazienti con la collaborazione degli specialisti.