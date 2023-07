Danisinni, incontro di educazione digitale al Villaggio per Crescere con l'associazione Genitori connessi

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Dal cyberbullismo al phubbing passando dalle fake news, un incontro di educazione digitale con l’associazione Genitori Connessi al Villaggio per Crescere al Borgo Sociale Danisinni a Palermo. Un appuntamento in programma venerdì 7 luglio, alle 16 in piazza Danisinni a ingresso gratuito, per riflettere sui temi legati all’uso consapevole delle tecnologie digitali, per interrogarsi su quali siano le opportunità e i rischi.

L’incontro è dedicato principalmente ai genitori che vogliano conoscere i pericoli ma anche le opportunità della rete attraverso una panoramica di quelle che sono le nuove tecnologie, adottando uno sguardo critico e attento. Obiettivo dell’associazione Genitori Connessi, infatti, è quello di costruire una rete di genitori, ragazzi e ragazze, insegnanti ed educatori che con consapevolezza sappiano contrastare i pericoli del web per grandi e piccoli, sfruttandone le potenzialità. Cyberbullismo, Hate Speech, Revenge porn, Body shaming online: come proteggere i propri figli o le proprie figlie? Questo il tema principale dell’incontro che si svolge presso “Un Villaggio per Crescere” di Palermo.

Cos’è Un Villaggio per Crescere? È un progetto proposto e coordinato dal Centro per la Salute del Bambino grazie al quale, in tutta Italia, vengono aperti spazi gratuiti dove bambine e bambini, da 0 a 6 anni, e le loro famiglie possono incontrarsi e passare del tempo di qualità insieme . Per tutte le info seguite il gruppo https://www.facebook.com/groups/villaggiopalermo L’incontro è gratuito, necessaria la prenotazione scrivendo a 380 3406337 o a palermo@villaggiopercrescere.it.