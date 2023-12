Danisinni, dipendenti UniCredit consegnano giocattoli ai bambini del centro Tau

UniCredit ha consegnato oltre 200 giocatoli ai bambini che frequentano il Centro Tau, gestito dall’associazione Inventare Insieme Onlus e dalla parrocchia Sant’Agnese di Danisinni. I giocattoli sono stati donati dai dipendenti UniCredit che hanno partecipato all’iniziativa Kids4Kids e Donation Day, l’iniziativa del gruppo per portare gioia e gentilezza in tutti i Paesi in cui la banca opera.

Il centro Tau nasce nel 1988 grazie alla libera iniziativa di volontari e all’impegno di alcuni giovani francescani della Parrocchia Santa Maria della Pace di Palermo. L’obiettivo è quello di migliorare la vita dei ragazzi del territorio Cipressi, Ingastone e Danisinni grazie ad attività di accoglienza e di sostegno per le famiglie. Il Centro Tau è una “casa di tutti”, nessuno è ospite, tutto è fruibile rispettandolo. E’ pensato e strutturato per essere un luogo di aggregazione, convivialità, socialità e interculturalità.

La cerimonia di consegna dei giocattoli, particolarmente apprezzata dai tanti bambini presenti, si è svolta nella parrocchia Sant’Agnese di Danisinni