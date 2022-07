La Danimarca a Palermo: all'università palermitana l'incontro sull'eolico offshore

Si è svolto all'Orto Botanico dell'Università degli Studi di Palermo il workshop sul tema “Floating Offshore Wind: un'opportunità per la transizione ecologica in Sicilia?” promosso dall’Ambasciata di Danimarca a Roma in collaborazione con l’Università degli Studi di Palermo e l’associazione Owemes.

All'incontro hanno partecipato Istituzioni, aziende, professionisti e rappresentanti delle associazioni "per discutere insieme dello sviluppo della tecnologia eolica offshore e della crescita del territorio, con una visione sistemica necessaria per una efficace programmazione in favore della comunità", dicono dagli uffici dell'ateneo palermitano.

Il workshop, introdotto dal prorettore vicario di UniPa, Enrico Napoli, e dall’Ambasciatore danese, Anders Carsten Damsgaard, si è sviluppato in quattro diverse sessioni che hanno dato spazio a venti profili tra Università, enti di ricerca, operatori tecnici di sistema, la Regione Siciliana, associazioni di categoria e ambientaliste, sviluppatori dei progetti presentati nello Stretto di Sicilia.