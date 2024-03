Sindacato di polizia Sap, Danilo Geraci è il nuovo segretario provinciale

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Cambio della guardia ai vertici del Sap, il Sindacato autonomo di polizia della provincia di Palermo. E' Danilo Geraci ad assumere il ruolo di nuovo segretario provinciale al posto dell’uscente Massimiliano Nicolicchia, storico appartenente alla struttura sindacale. Il passaggio di consegne si è svolto alla presenza del segretario generale aggiunto Peppe Coco che, oltre a esprimere la stima e l'appoggio da parte del sindacato nazionale al nuovo segretario, ha rivolto un profondo ringraziamento a Nicolicchia per l'ottimo lavoro svolto e per le grandi doti umane e professionali mostrate nel tempo. Geraci ha dichiarato di essere onorato per l’incarico ricevuto e che sin da subito si rimboccherà le maniche per mettersi al servizio delle colleghe e dei colleghi che ogni giorno con onore indossano la divisa.