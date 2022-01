Denuncia il pizzo ma lo Stato se ne "dimentica", la storia di Daniele Ventura su Striscia la notizia

Le sue denunce hanno portato all’arresto di alcuni presunti mafiosi ma hanno segnato anche l’inizio del suo incubo. E’ la storia di Daniele Ventura, un palermitano di 37 anni che oltre un decennio fa aveva aperto un bar nel quartiere Borgo Vecchio. Pochi giorni dopo, non avendo chiesto il “permesso”, qualcuno si era presentato alla porta della sua attività chiedendogli la “messa a posto”. E lui, dopo aver preso tempo, si è rivolto ai carabinieri e alla Direzione distrettuale antimafia raccontando tutto.

Queste vicende hanno hanno rappresentato il declino della sua vita da imprenditore. "Ho fatto richiesta - racconta Daniele a Striscia la notizia - per ottenere un risarcimento danni. Da 3 anni non riesco ad avere una risposta dalla Prefettura e dall’Ufficio antiracket di Roma, e quando ci sono riuscito non ho mai ricevuto una risposta esaustiva". C'è riuscita però l’inviata Stefania Petyx che, dopo aver contattato la Prefettura, è riuscita a strappare una dichiarazione: "La commissione si è riunita ed è stato deliberato, c’è il riconoscimento di un somma".